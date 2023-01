Pour la 3ème année consécutive, Zeiss parraine le Tournoi des 6 Nations sur France Télévisions. A cette occasion, la marque communiquera à grande échelle sur tous les canaux, de fin janvier à fin mars.

Cette campagne de communication invitera les téléspectateurs à « regarder le rugby sous son meilleur angle avec les verres de lunettes Zeiss ». Elle se déploiera en TV, radio, VOD, digital, ainsi que dans les magasins partenaires.

Sur France 2, des spots seront diffusés 4 fois par match et en bande-annonce de toutes les émissions relatives au tournoi (L’image du jour, le Mag XV sur 15). Le film de marque Zeiss Héritage sera également diffusé en format 30 secondes en marge de tous les matchs. L’opération intègre des spots sur les radios RMC, France Inter, France Info, RTL, Europe1 et Radio Classique (en mars), sur les supports de vidéo à la demande (programmes CSP+ des groupes MyTF1, France.tv et 6Play), ainsi qu’en digital sur francetvsport, france.tv et Twitter. Plus de 125 millions de contacts sur les 35-59 ans sont prévus via le seul parrainage de la diffusion du tournoi, auxquels s’ajouteront quelque 50 millions générés par la radio.

L’objectif est bien entendu de booster le trafic dans les points de vente. Un jeu-concours aidera les opticiens partenaires Zeiss à s’approprier la campagne. Grâce à un kit clé-en-main contenant des stickers vitrine, des stop-rayons et des chevalets, ils pourront animer leur magasin et faire gagner à leurs clients des milliers de lots sur la thématique du rugby, dont un voyage pour 2 personnes dans un pays d’une nation du rugby.