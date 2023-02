L’enseigne lève le voile sur sa nouvelle identité de marque. Axée sur la confiance en soi, elle s’accompagne d’un vaste plan de communication omnicanal.

La nouvelle plateforme de la marque Krys a été conçue avec les agences TBWA et 4uatre. Son contenu a été développé sur la base d’un sondage, qui a mis en avant l’importance de la notion de confiance dans le quotidien des Français : selon ses résultats, 68 % d’entre eux jugent qu’on a de plus en plus tendance à manquer de confiance en soi, 72 % estiment que cette confiance vient surtout du regard que l’on porte sur soi et 83 % disent avoir plus confiance en eux quand leurs lunettes corrigent bien leur vue. Krys a donc construit sa nouvelle identité sur ces constats : « Nous avons à cœur de donner, ou redonner confiance à nos clients, en prenant soin de leur vue, de leur audition… et de leur look ! », commente Bruno Censier, directeur de la marque.

Les opticiens Krys, « acteurs de confiance »

Le nouveau logo de l’enseigne, au bleu « plus vibrant et chaleureux » que le précédent, présente une courbure qui symbolise le pont des lunettes et fait le lien entre l’optique et l’audition, avec une police de lettres exclusive. Au-delà, le « Krys nouvelle génération » fait l’objet d’un dispositif média 360°. Un spot TV, qui reprend avec humour les codes du blockbuster Gladiator, met en avant l’activité optique du réseau (voir ci-dessous). Annoncé comme le premier d’une saga, il est diffusé depuis hier sur TF1, France TV, M6 et la TNT, ainsi qu’en ligne. En parallèle, un programme d’affichage national sera déployé du 1er au 7 février avec des visuels optique et audition au « ton impertinent et décalé ». Cette campagne print présentera dans un style pop une galerie de portraits de personnalités confiantes en toutes circonstances. Avec cette nouvelle plateforme de marque, Krys veut faire de « ses opticiens et audioprothésistes, des acteurs de confiance ».

*Sondage OpinionWay pour Krys réalisé du 4 au 5 janvier 2023 auprès d’un échantillon de 1 001 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.