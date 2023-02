Lors de la cérémonie des vœux, François Braun, ministre de la Santé, a indiqué hier, 30 janvier 2023, quelles seraient ses grandes priorités pour l’année à venir. Parmi elles, des optimisations de la réforme du 100 % santé, notamment en optique.

Souhaitant que 2023 soit une année « déterminante pour la santé de nos concitoyens, et pour l’ensemble de notre système de santé », François Braun appelle à le « reprendre en main ». Si le discours porte majoritairement sur la situation dans les hôpitaux et les difficultés grandissantes d’accès aux soins pour des millions de Français, le ministre est également revenu sur la réforme du 100 % santé en affirmant vouloir « entamer l’étape 2 ».

« C’est une réforme qui garde une forme de discrétion, alors qu’elle a soutenu des améliorations puissantes dans l’accès aux soins, notamment s’agissant des soins dentaires ou des prothèses auditives. Les recours ont largement augmenté, c’est très concret pour nombre de nos concitoyens. Il nous faut désormais passer à une phase d’approfondissement. » Pour cela, le ministre souhaite « mieux faire connaître le service rendu, actualiser les paniers de soins pris en charge, notamment pour obtenir une mobilisation plus forte sur l’optique, ouvrir le périmètre à de nouveaux produits ». Rappelons qu’en juillet dernier, l’Assurance maladie a publié son rapport Charges et Produits 2022, dans lequel elle suggérait d’envisager l’intégration des verres à forte correction (supérieure à ± 12D) et ceux qui freinent l’évolution de la myopie dans la nomenclature 100 % santé.

Pour réaliser cette nouvelle étape, le ministre organisera « au premier trimestre la relance de cette dynamique avec l’ensemble des parties prenantes ». Il a également rappelé que « parallèlement, la modération des dépassements d’honoraires, comme les travaux sur le déploiement du tiers payant, comptent parmi les enjeux importants à ne pas perdre de vue ».