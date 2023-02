Les Opticiens Mobiles, Les Opticiens à Domicile et L’Opticien qui Bouge annoncent la création du Road, le Regroupement des Opticiens À Domicile. La première action de ce collectif est la publication d’une étude de l’Institut Sapiens sur le rôle économique et social des opticiens de santé en mobilité.

Le Regroupement des Opticiens à Domicile, ouvert à tous ceux qui pratiquent en mobilité, est présidé par Matthieu Gerber, fondateur et dirigeant des Opticiens Mobiles. Il se positionne comme le premier collectif français en faveur de l’accès aux soins visuels sur les lieux de vie et de travail. Sa mission : œuvrer pour la reconnaissance du métier d’opticien de santé en mobilité comme un véritable professionnel de santé, pleinement intégré dans le parcours de soin du patient, en lien avec les autres acteurs (ophtalmologistes, orthoptistes, médecins traitants, infirmières…). L’organisation ambitionne de rassembler tous les opticiens qui exercent leur activité principale à domicile pour lutter contre les déserts médicaux en santé visuelle.

« L’opticien en mobilité ne doit pas être cornérisé »

« Nous avons créé ce collectif car nous n’avons pas les mêmes problématiques que les opticiens en magasin et nous n’adressons pas les mêmes publics. L’opticien en mobilité ne doit pas être cornérisé. Notre métier inclut aussi du service à la personne et implique un changement de paradigme. L’idée est de structurer l’optique à domicile avec des statuts, une charte éthique et la diffusion de bonnes pratiques », explique Matthieu Gerber, interrogé par l’OL [MAG]. Le combat prioritaire de Road est la télé-expertise, que le collectif espère voir très prochainement ouverte à la profession sur la base d’un acte coté. « Avec l’avenant 9 à la convention médicale, la télé-expertise est ouverte à tous les professionnels de santé, y compris aux paramédicaux, donc aux opticiens », rappelle son président. Les opticiens en mobilité pourraient recueillir, via du matériel non invasif, les informations nécessaires au bilan visuel de leur patient – pression intraoculaire, photos du fond d’œil, etc. – et les transmettre à un ophtalmologiste. Après étude de ces données, le médecin décidera (de manière asynchrone, contrairement à la téléconsultation qui est forcément synchrone), soit d’établir une prescription d’équipements optiques, soit d’inviter le patient à une consultation en présentiel. Les cabinets, notamment les sites secondaires en cours de développement dans les déserts médicaux, sauront alors dégager du temps médical pour ces patients aux besoins avérés. « Nous voulons faire en sorte que l’opticien en mobilité soit complémentaire aux magasins, aux sites Internet, et qu’il fasse le lien avec l’ophtalmologiste et l’orthoptiste. »

Une étude chiffrée comme base argumentaire

A l’occasion de sa création, le Road dévoile une étude réalisée avec l’Institut Sapiens. Selon cette analyse, plus de 30 milliards d’euros sont perdus chaque année à cause d’un mauvais accès aux soins visuels (augmentation du risque de troubles cognitifs chez les personnes âgées, perte de productivité des actifs…). « Un coût qui pourrait être largement neutralisé par une amélioration des soins optiques, basée sur ‘l’aller-vers’. Ce montant pourrait alors venir financer directement l’accompagnement de la dépendance en alimentant de manière indirecte la cinquième branche de la sécurité sociale, créée en 2022 et non suffisamment dotée pour le moment, devant financer l’autonomie des seniors », explique le collectif. Il ambitionne de convaincre les pouvoirs publics à court terme, espérant faire intégrer un amendement à la PPL Rist, qui sera débattue au Sénat mi-février.

Quid de la réfraction hors magasin ?

La convention Cnam autorise l’opticien à délivrer des équipements correcteurs à domicile mais interdit les réfractions en dehors du point de vente, sauf dans le cadre d’expérimentations menées sous l’égide des pouvoirs publics. « Nous ne pouvons donc intervenir que si le patient a une prescription, et ne pouvons pas l’adapter. C’est une aberration », regrette Matthieu Gerber. Ce sujet n’est cependant pas un cheval de bataille primordial pour le Road. Son président se dit en effet convaincu que la réfraction hors-magasin sera bientôt autorisée par les pouvoirs publics, au vu des besoins croissants sur le territoire français.