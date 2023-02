Comme annoncé il y a un an, Alain Gerbel a quitté la présidence de la Fédération nationale des opticiens de France et passé le relai à Hugues Verdier-Davioud.

Une page se tourne dans l’histoire de la Fnof : Alain Gerbel, chef de fil historique du syndicat qu’il présidait depuis sa création en 1999, n’a pas souhaité renouveler son mandat. Un départ prévu de longue date : « Début 2023, un nouveau président, une nouvelle équipe. Ce sera aussi l’occasion pour Hugues Verdier-Davioud, qui prendra ma suite, de se présenter à vous et de vous expliquer quels seront les axes de sa politique », avait-il annoncé en février 2022.

Son successeur, très actif depuis plusieurs années au sein de la Fnof, présente un profil atypique. Il est non seulement opticien (cogérant d’un magasin dans les Yvelines), mais également architecte diplômé. Lors de ses récentes prises de parole (notamment au dernier Silmo, sur la nouvelle convention Cnam et les relations avec les Ocam), Hugues Verdier-Davioud a montré une posture en phase avec son prédécesseur, axée notamment sur la reconnaissance de l’opticien de santé et la sécurisation des transmissions de données aux organismes complémentaires.

Notons que, dans le cadre du renouvellement du bureau de la Fnof, d’autres changements ont eu lieu : ont été élus Martine Stevenin à la vice-présidence et Olivier Touret au poste de secrétaire.