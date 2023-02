Seaport, qui distribue la collection de lunettes de ba&sh depuis 2018, vient de signer un nouveau contrat pour une durée de 10 ans avec la marque de mode.

Comme précédemment, ce contrat porte sur la création, le développement et la distribution des collections optiques et solaires. Cette nouvelle étape dans la collaboration va permettre « d’accélérer la croissance et les investissements sur la marque ».

« Avec cette prolongation de 10 ans, nous nous réjouissons de continuer à renforcer les liens étroits et privilégiés qui unissent nos sociétés, tout en poursuivant le développement fructueux de la marque de mode, en France et à étranger », indique Guillaume Kessous, directeur général du groupe Seaport ODLM, qui avoue nourrir de grandes ambitions pour l’international.

La marque qui a connu « une croissance rapide, forte et constante aussi bien en optique qu’en solaire », s’est enrichie en 2022 de la collection Tiny, une ligne de modèles pour les petits visages. Cette année, elle puisera ses inspirations dans la collection de bijoux ba&sh.

Rappelons que le groupe, qui aime travailler ses collections sur le long terme, a également renouvelé ses deux autres licences phares, Paul & Joe et Façonnable, en juillet dernier.