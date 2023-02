Depuis hier, 1er février 2023, la nouvelle campagne de communication Écouter Voir est déployée. Elle « entend bien casser les codes du marché en faisant du mutualisme la nouvelle tendance : éthique, solidaire et engagée ».

Imaginée par l’agence WNP, cette nouvelle campagne affiche « un positionnement différenciant en phase avec l’évolution des attentes des consommateurs, redéfinis ici comme les nouveaux mutualistes ». Ecouter Voir, met en effet en avant son modèle « unique, solidaire et responsable », avec des bénéfices qui servent à financer des établissements de soins mutualistes (Ephad, crèches, cliniques, etc.), des collections de lunettes labélisées OFG qui soutiennent l’emploi ou encore l’utilisation de matériaux recyclés ou recyclables, dans une démarche écoresponsable.

« Il s’agit de rafraîchir et moderniser l’image du mutualisme, modèle parfois perçu comme complexe et opaque, et de défendre sa légitimité dans le secteur de la santé auditive et visuelle. Cela tout en répondant aux nouvelles attentes des consommateurs. En effet, 83 % des consommateurs sont influencés par le caractère responsable d’une marque au moment de l’achat : les nouveaux consommateurs se soucient de l’éthique d’une marque, de son engagement et de la fabrication de ses produits », détaille Benoît Grisoni, directeur communication et expérience client d’Écouter Voir.

Cette campagne, qui vise « tous ceux qui réfléchissent avant d’acheter », décline ces différents aspects à travers un vaste dispositif. Il a été déployé hier sur les réseaux sociaux. Il est complété par de l’affichage (1 600 panneaux dans 70 gares) jusqu’au 8 février. Une insertion pleine page est prévue le 11 février dans la presse quotidienne régionale. Enfin, du 12 février au 12 mars, pas moins de 13 films de 15 secondes seront diffusés sur les grandes chaînes et la TNT.