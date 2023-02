Depuis le début du mois, Octika propose une nouvelle gamme Osmose Titane pour les hommes.

Elle se compose de 6 modèles, déclinés chacun en deux coloris. Comme son nom l’indique, elle regroupe des modèles en titane, un matériau très apprécié pour sa légèreté, sa flexibilité et sa robustesse. « Cette nouvelle gamme allie confort, modernité, discrétion et qualité, pour répondre aux besoins de vos clients les plus exigeants », explique Octika.

Si ces modèles se revendiquent comme des valeurs sûres aussi bien au niveau des formes (pantos, carré ou rectangulaire) que des coloris proposés (l’or, l’argent, le gun, le bleu marine, et le noir), une touche d’originalité s’exprime également à travers des détails travaillés, comme des inserts en carbone, des touches de couleurs à l’intérieur des branches ou encore des collages en acétate fait main sur les manchons.