Les Libéraux de santé (organisation interprofessionnelle de professionnels de santé libéraux) et les trois fédérations de complémentaires santé (CTip, Mutualité française et France Assureurs) déclarent avancer conjointement sur les solutions de dispense d’avance de frais pour accélérer leur déploiement.

Le 6 septembre dernier, les Libéraux de Santé (LDS) et les fédérations d’Ocam ont signé un accord de collaboration pour créer un espace de co-construction et dialoguer sans intermédiaire. Cet accord prévoit, entre autres, la mise en œuvre d’un chantier prioritaire d’amélioration des dispositifs de tiers payant pour les patients (censé être obligatoire sur les paniers 100 % santé). « Il s’agit notamment de produire des avancées concernant la possibilité de contractualiser entre professionnels et complémentaires santé, l’identification des bénéficiaires, la vérification des droits, la simplicité de la facturation pour le professionnel de santé ainsi que le suivi et la garantie des paiements. Depuis cette date, les travaux ont mis en évidence que des solutions existent déjà et qu’elles sont largement utilisées par certaines des professions de santé », expliquent les quatre signataires dans un communiqué commun. Ils ont cependant identifié des leviers d’amélioration des systèmes existants, « en particulier pour répondre aux besoins de certaines professions et prendre en compte les spécificités de certains modes d’exercice », indiquent-ils, sans préciser les métiers concernés.

Les Ocam et LDS veulent donc permettre le déploiement des solutions existantes et réaliser les adaptations nécessaires pour que tous les professionnels de santé, s’ils le souhaitent et sur le mode du volontariat, soient en mesure d’installer les logiciels adaptés sur leur poste de travail. L’enjeu est de réduire le temps administratif lié à la facturation et aux rapprochements bancaires, et de bénéficier de dispositifs sécurisés pour assurer automatiquement la garantie de paiement. Les Ocam attendent de leur côté une gestion automatisée des échanges avec les professionnels de santé pour permettre aux assurés de bénéficier plus facilement du tiers payant.

Les travaux seront menés en lien avec l’Assurance maladie, l’Union nationale des professions de santé (UNPS), l’association Inter-AMC et le Comité de dialogue avec les organismes complémentaires récemment installé par le gouvernement.