Le portefeuille de De Rigo ne cesse de s’enrichir au fil des semaines. Après Twinset Milano, le lunetier italien vient de signer avec Barrow. Après confirmation auprès de De Rigo France, l’exploitation de cette nouvelle collection sur le marché français n’est pas prévue pour le moment.

Si les maisons de luxe attirent toujours les jeunes générations, il ne faut pas pour autant négliger les nouvelles marques qui peuvent également faire preuve d’un fort potentiel en lunetterie.

De Rigo l’a bien compris et le prouve en intégrant à son portefeuille Barrow, « marque italienne dédiée à la génération digital natives et lancée en 2020 par une équipe de talents créatifs affichant une expérience internationale dans la mode et le numérique ». Avec cette signature qui porte sur la conception, production et distribution de montures optiques et solaires sous la marque Barrow, De Rigo assoit sa présence sur le segment des jeunes branchés amateurs de mode, éloignés du côté institutionnel des grandes maisons établies depuis des décennies.

Qu’est-ce qui a poussé De Rigo à signer cette marque ? Comme l’a expliqué, Michele Aracri, directeur général de De Rigo Vision : « J’aime vraiment l’approche non-conformiste de la créativité que Barrow a adoptée dans le monde pop, le streetstyle et le graphisme. Avec la jeune équipe créative de la marque, nous avons apporté aux lunettes tout l’esprit innovant et irrévérencieux de Barrow, mis en forme avec la qualité et le souci du détail chers à De Rigo. » Si les premiers lancements sont annoncés en mars prochain, en fonction des résultats, De Rigo étudiera dans un second temps, la pertinence d’une commercialisation sur d’autres marchés.