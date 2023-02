Sous son pseudo Sauvonslaterrejl, une jeune influenceuse interpelle les professionnels du secteur sur l’impact environnemental des verres de présentation et propose des solutions à cette problématique.

A 14 ans, Julie se définit comme une activiste environnementale. Son compte Instagram est suivi par 30 000 personnes. Sur le site mesopinions.com, elle a lancé une pétition intitulée « Opticiens : stop à la surconsommation de plastique ! ». Elle y dénonce le nombre astronomique de verres de présentation utilisés dans la filière : « En France, il y 12 833 magasins d’opticiens, ce qui multiplie par milliers, voire MILLIONS la production de plastique juste dans les magasins français », déclare-t-elle en préambule, en expliquant que ces verres, qui évitent les déformations et la casse des montures pendant leur transport, sont retirés et jetés à chaque vente de lunettes.

L’adolescente ne se contente pas de mettre le doigt sur ce problème. Elle suggère aussi 3 solutions pour y remédier. La première serait de supprimer complètement les verres de présentation et de ne rien mettre à la place. La seconde consisterait à remplacer le plastique par du carton recyclé et recyclable. Dans ce cas, « il faudra retirer le carton des lunettes une fois arrivées dans les boutiques. Par ailleurs, il sera primordial que les boutiques d’optique prennent le temps de recycler le carton sinon le carton ne pourra pas être à nouveau utilisé », commente Julie. Enfin, la troisième solution, « qui n’en est pas une à ses yeux », serait de continuer à utiliser les verres en plastique et de les faire recycler (une initiative adoptée par le fabricant Morel et encouragée par l’association Recycloptics).

La pétition a obtenu plus de 400 signatures en 3 jours. Elle fait également l’objet d’une soixantaine de commentaires très positifs sur mesopinions.com, dans lesquels les internautes plaident pour la mise en place de la première solution proposée par la jeune militante.