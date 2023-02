La Haute Autorité de Santé (HAS) a été saisie par la Direction générale de la santé pour actualiser l’ensemble des recommandations relatives aux obligations et recommandations vaccinales des professionnels, notamment de santé. Elle a publié sa note de cadrage le 8 février.

Les recommandations vaccinales sont amenées à être actualisées à la lumière des dernières données sur l’épidémiologie des maladies concernées (tétanos, diphtérie, Covid-19, etc.), les risques de transmission en milieu professionnel ainsi que sur les vaccins disponibles. Les travaux de la HAS couvriront les professionnels de santé (dont les opticiens et les audioprothésistes), les professionnels qui exercent en établissements de santé, structures sociales et médico-sociales, ainsi que ceux qui sont en contact étroit et répété avec des jeunes enfants.

Deux volets sont prévus

En mars 2023, la HAS évaluera la pertinence de modifier les actuelles obligations vaccinales concernant la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, l’hépatite B et la Covid-19. Le deuxième volet, prévu pour juillet 2023, traitera des vaccinations recommandées contre la coqueluche, la grippe, l’hépatite A, la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle. La HAS actualisera en premier lieu les connaissances relatives aux fréquences de survenue des infections en question. Elle étudiera ensuite l’impact des différentes mesures possibles (mise en œuvre, suspension ou maintien d’une obligation vaccinale) sur la couverture vaccinale, sur l’incidence des infections contractées et sur l’absentéisme des professionnels concernés.

Une consultation publique s’ouvre le 17 février

Le projet de chaque volet sera examiné par la commission technique des vaccinations (CTV) puis par le Collège de la HAS. Le document sera ensuite soumis à une consultation publique pour recueillir les avis des acteurs concernés (associations de patients, collèges nationaux professionnels, syndicats de professionnels de santé, etc.), puis enrichi de leur analyse. Le projet sera à nouveau examiné par la CTV et le Collège de la HAS qui l’adopteront définitivement. La HAS va organiser très prochainement la consultation publique du premier volet : un questionnaire en ligne sera accessible entre le 17 février et le 3 mars.