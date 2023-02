Très appréciée des amateurs de produits outdoor solaires, la marque Bollé se lance maintenant également sur le segment optique avec une collection en acétate et une autre en métal. Des modèles « avec une forte identité sports tech ».

La collection acétate regroupe 5 modèles en bio-acétate « pour les citadins actifs au look sportif et branché ». 5 modèles sont également proposés dans la gamme métal. Réalisés en acier inoxydable, ils sont équipés de branches fines ajustables en S. Toutes les montures sont équipées de la charnière ultra résistante designée par Bollé. Il s’agit d’une charnière double ressort, avec une soie intégrée et une découpe oblique des chanfrins supérieurs et inférieurs sur les arêtes. Fixée par seulement deux vis, elle peut facilement être remplacée et intègre 5 charnons pour une résistance accrue.