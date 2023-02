Double récompense pour Optic 2000. L’enseigne d’optique a remporté le Trophée du meilleur réseau d’« Opticiens de l’année 2023 » et celui de l’« Opticien préféré des Français » pour la 5ème fois dans les deux cas.

« Opticiens de l’année » est une récompense décernée à la suite d’une étude en ligne menée auprès des consommateurs. Les trois finalistes sont départagés en interrogeant des clients à la sortie des points de vente concernés sur de nombreux critères (rapport qualité/prix, l’assortiment et le choix, la moyenne des prix, des offres promotionnelles, l’innovation et les exclusivités, la compétence et l’amabilité du personnel, l’ambiance dans les magasins, l’aide aux formalités de remboursement).

Optic 2000, qui revendique avoir « obtenu la meilleure note dans 7 catégories sur les 8 », est donc arrivée en première position avec une note de 8,66, dépassant par la même occasion, les notations des années précédentes : 8,53 en 2022 et 8,46 en 2021.

De son côté, le trophée « Opticien préféré des familles » est remis suite à la « Grande Enquête des Marques et Enseignes Préférées des familles », organisée par le site marquesetfamilles.fr auprès de 1 420 familles. L’enseigne est ici reconnue par les parents, notamment pour sa prise en charge des enfants.

Benoit Jaubert, directeur général du Groupement Optic 2000 s’est dit fier « de recevoir ces deux récompenses décernées par les consommateurs français et les familles. Conseiller, accompagner et bien équiper à tous les moments de la vie, en répondant aux besoins spécifiques de chacun, est le cœur du métier d’opticien et la motivation de chaque collaborateur des 1183 magasins Optic 2000 ». Même enthousiasme pour Olivier Padieu, président du Groupement Optic 2000 : « Être réélu pour la cinquième année « Opticien Préféré des Familles » et « Opticiens de l’année » récompense une nouvelle fois le travail réalisé au quotidien par l’ensemble des collaborateurs Optic 2000 dans les 1 183 magasins de l’enseigne, partout en France. Elle démontre la qualité de conseils et de services qui anime l’ensemble des équipes. Je remercie chaleureusement les consommateurs et les familles, au nom de tous les associés de l’enseigne Optic 2000, pour cette confiance renouvelée. »