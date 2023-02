Hoya Vision Care et Nidek ont récemment annoncé la signature d’un partenariat mondial visant à fournir aux professionnels de la vision une approche globale allant de l’examen de vue à la fourniture de verres.

L’accord conclu entre les deux entreprises ouvre aux partenaires d’Hoya un accès aux services et aux produits de Nidek, via des distributeurs locaux. « En réunissant l’expertise, les technologies et les solutions optiques de nos organisations, nous créons une approche transparente pour nos partenaires commerciaux afin d’élargir leurs offres de services à leurs patients et qu’ils puissent se concentrer sur des soins oculaires de qualité pour tous », commente Alexandre Montague, directeur général de Hoya Vision Care.

Pour Nidek, cette collaboration est « une excellente occasion de fournir à davantage de professionnels des solutions de soins oculaires homogènes, de les aider à obtenir une plus grande satisfaction des patients et à améliorer leur qualité de vie », ajoute Motoki Ozawa, président de Nidek.

Cette opération est une nouvelle illustration du développement des intégrations verticales dans le secteur de l’optique, après la fusion historique entre Essilor et Luxottica.