Depuis sa création en 2021, l’association Recycloptics souhaite sensibiliser les métiers de la lunetterie à l’écologie et faciliter le recyclage des déchets de la filière.

A la tête de l’association, on retrouve Carole Riehl à la présidence. Elle est également la fondatrice d’Optic for Good et accompagne les opticiens qui souhaitent s’engager dans une stratégie écologique de leur activité.

Parmi les autres membres du bureau : Jean-Philippe Thierry, le fondateur de Verre2vue, est vice-président en charge des lunettes de sécurité ; Jérôme Bourgeois, le directeur des ventes Mega Optic, est vice-président en charge des verriers et Julien Riehl, ingénieur, a été nommé trésorier. Recycloptics compte aujourd’hui 50 adhérents dont 90 % d’opticiens français indépendants.

Retour sur 2022

L’année passée, l’action de l’association s’est concentrée sur la collecte et le recyclage des verres de présentation (plus de 30 000 verres) et celle des lunettes cassées (environ 10 kg collectés). Les circuits mis en place sont le fruit de partenariats avec Les ateliers de l’Ermitage de Dourdan ou encore Hipli, une société havraise qui a créé des colis réutilisables.

Quelles actions en 2023 ?

Pour 2023, l’association a pour objectif le développement de groupes de travail pour trouver « des solutions concrètes sur la gestion des déchets et la prévention. Le groupe Recyclage des boues et poudre de verre est déjà lancé grâce à Jean-Philippe Thierry », précise l’association. « Durant cette année, nous enverrons nos premières tonnes de verres de présentation au recyclage. Nous lançons des études de recyclabilité sur nos déchets collectés afin qu’ils soient utiles dans notre industrie en espérant soutenir la filière lunetière, voire créer des emplois. »