Malgré un quatrième trimestre 2022 « très contrasté », le groupe Kering a enregistré tout de même de « très solides performances » sur l’ensemble de l’année.

Le chiffre d’affaires du groupe a dépassé en 2022 les 20 milliards d’euros, en hausse de + 15 % en données publiées (+ 9 % en comparable). Dans le trio de tête, on retrouve la maison Gucci qui a enregistré les meilleurs résultats (10,48 milliards, en hausse de 1 % en comparable), devant Yves Saint Laurent (3,3 milliards d’euros, + 23 %) et Bottega Veneta (1,7 milliard avec une variation de + 11 %)

En 2022, Kering Eyewear a franchi la barre du milliard d’euros de CA : 1,139 milliard contre 733 millions d’euros en 2021. La division lunetterie du groupe dirigé par François-Henri Pinault affiche ainsi pour l’année passée, une variation en comparable de + 25 %. Pour le groupe, ses bons résultats confirment la « pertinence de sa stratégie ». Ils bénéficient également des contributions de Lindberg et Maui Jim que Kering a racheté respectivement en juillet 2021 et mars 2022. Concernant plus spécifiquement la fin d’année, Kering précise que les « excellentes performances se sont confirmées au quatrième trimestre 2022 » avec des ventes en hausse de + 30 % en comparable sur la période.