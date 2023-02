Fin janvier, le Syndicat national des ophtalmologistes de France (Snof) a annoncé la suspension de l’accès au site Ophtalmos.io, qui délivre des ordonnances, suite à une procédure engagée par ses soins, l’Assurance maladie et l’Ordre des médecins. Il souhaite aujourd’hui aller plus loin et porter plainte au pénal, en pointant du doigt les opticiens qui aurait bénéficié du système.

Le blocage par la justice, pendant 1 an, du site Ophtalmos.io et de son équivalent Ophtalmo.io, a été relayé ce 16 février par l’UFC-Que Choisir : « Les quatre opérateurs Internet (Free, Bouygues, Orange et SFR) doivent, autant que faire se peut, se plier à cette obligation, seule façon, faute de propriétaire identifié, de faire cesser le trafic d’ordonnances qui s’y déroule en toute impunité », explique l’association. Ces sites proposent, moyennant 19 euros, une ordonnance d’équipement optique sans attente (immédiatement à l’issue d’une téléconsultation avec un ophtalmologiste ou 15 minutes après la transmission à celui-ci des résultats d’une réfraction réalisée par un opticien), avec délivrance d’une feuille de soins pour la prise en charge de l’acte.

Des opticiens rempliraient eux-mêmes les demandes d’ordonnances

L’UFC-Que Choisir cite Thierry Bour, président du Snof, en guerre contre ces pratiques détectées par des Ocam. « Après paiement, un formulaire demande de renseigner le nom d’un professionnel de santé supposé avoir fait l’examen visuel ‒ mais n’importe quel nom fait l’affaire, et peu importe qu’il n’y ait en réalité eu aucune consultation. Quelques instants plus tard, une ordonnance signée d’un ophtalmologiste, allemand ou polonais, est envoyée par mail », explique le médecin.

Le procédé est d’après lui utilisé par des magasins d’optique qui remplissent eux-mêmes la demande d’ordonnance, à la place des patients. Le syndicat, souhaitant agir rapidement, a demandé le blocage des sites, compte tenu de l’impossibilité d’identifier les personnes physiques ou morales organisatrices du système. Il ne compte pas cependant s’arrêter là et annonce sa volonté de porter plainte au pénal, « notamment pour faire sortir du bois les enseignes d’optique qui en ont fait la promotion auprès de leur clientèle ou l’ayant utilisé à leur profit ».