Le partenariat entre Kylian Mbappé et Oakley s’intensifie cette année. Après avoir rejoint la famille des ambassadeurs de la marque, le champion de football signe cette année une collection de lunettes à part entière.

Cette collection signature présentée comme « un parfait équilibre de performance et de style », comprend 4 références : le modèle HSTN pour les adultes, en solaire et optique (RX), et la Frogskins pour les jeunes, également déclinée en solaire et optique.

La HSTN en solaire est une monture bicolore BiO-Matter avec des verres Prizm Bronze Tungstène Iridium, qui améliorent la perception des couleurs et des contrastes. La version optique, HSTN RX, joue la carte du translucide avec un monogramme qui reprend les initiales du joueur. Elle peut être équipée des verres Oakley Authentic Prescription qui sont gravés du logo de la marque.

Pour les jeunes porteurs, les lunettes Frogskins sont proposées en version XS (pour les 11/17 ans) et XXS (pour les 5/11 ans). La signature de Kylian Mbappé orne la branche droite de ces modèles junior.

Au niveau des coloris qui dominent la collection, Oakley évoque « une palette de couleurs sophistiquées, alliant marron et or, et un jeu de translucidité des montures. » Les modèles sont accompagnés d’une housse reprenant le monogramme K.M et des détails couleur or.

La collection est disponible depuis hier, 16 février 2023, en exclusivité dans les magasins Krys, Oakley et sur le site de la marque. Elle sera disponible à la vente dans le monde entier à partir du 20 mars prochain.