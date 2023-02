A l’occasion d’une conférence organisée par le Club Inter-Optique, l’institut GfK a présenté le 17 février ses données clés du marché en 2022. Selon son étude, les ventes en France de produits optiques ont progressé de plus de 5 % l’année dernière par rapport à 2021.

D’après GfK, les 4 plus importants marchés européens de l’optique (France, Allemagne, Italie et Espagne) ont généré l’année dernière un total de 17,4 milliards d’euros, un chiffre stable comparé à 2021 (-0,1 %). La France est le 2ème pays le plus performant, avec un CA de 7,2 milliards d’euros en croissance de 5,4 %, derrière l’Italie (+5,9 %) mais largement devant l’Espagne (-0,1 %) et l’Allemagne (-1,1 %).

Croissance à 2 chiffres pour les solaires

Les verres correcteurs restent bien sûr le moteur du secteur : ils pèsent 62 % du marché et leurs ventes ont augmenté, entre 2021 et 2022, de 6,3 % en valeur (4,47 milliards d’euros) et de 4,2 % en volume (43 millions d’unités). Les montures optiques accusent à l’inverse une baisse en volume de 4,1 % qui pénalise leur croissance en valeur (+0,7 %). La surprise réside dans les solaires : longtemps à la peine, ce segment a bondi de 11,5 % en volume et de 13,3 % en valeur sur 1 an.

Côté prix, la moyenne (en 1ère paire) s’établit à 127 euros pour les montures optiques (+ 2 %), à 202 euros pour les verres progressifs (-1 %) et à 80 euros pour les verres unifocaux (+ 2 %).

Ces chiffres sont issus de données sell-out récoltées par GfK auprès d’un échantillon annoncé comme représentatif de la distribution de produits optiques en France (en termes de proportion magasins indépendants / magasins sous enseigne). Questionné sur la composition détaillée de cet échantillon, GfK n’a pas souhaité apporter davantage de précisions.