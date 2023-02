Novacel cherche sans cesse à proposer de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la vie des opticiens, et dans le même temps, pour respecter davantage l’environnement. Dernier exemple en date : Novaform, un nouvel outil numérique de commande de verres précalibrés sans envoi de fax.

« De nombreux opticiens utilisent encore le fax pour envoyer leurs demandes de verres précalibrés. Cette pratique a un impact sur l’environnement et sur la qualité des précals », explique Novacel. La société a ainsi mis au point Novaform qui permet de numériser ce processus de commande. Il faut pour cela utiliser un kit fourni comprenant une cible équipée de capteurs et une « ring light » (cette lampe circulaire que l’on voit partout sur les réseaux sociaux) qui permet une prise de photo optimale du verre que l’on souhaite commander. La photo est alors directement intégrée à la bibliothèque de formes Novasoft. Il ne reste alors plus qu’à valider pour lancer la production du verre.