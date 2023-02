Dans le cadre de l’actualisation à venir des obligations et recommandations vaccinales des professionnels, notamment de santé, la HAS (Haute Autorité de Santé) a publié le 20 février un avis provisoire qui suggère de mettre fin à l’obligation vaccinale contre le Covid-19 pour toutes les personnes visées par la loi du 5 août 2021. Les opticiens seraient donc concernés.

La HAS, dont les avis sont souvent suivis par les pouvoirs publics, évoque la fin de l’obligation vaccinale pour les professionnels de santé. Celle-ci avait été mise en place à l’été 2021 et s’appliquait aux opticiens, ainsi qu’à leurs collaborateurs non diplômés. L’institution précise que « cette vaccination devrait toutefois rester fortement recommandée, en particulier pour les professions pour lesquelles une recommandation de vaccination est actuellement en vigueur pour la grippe, dont les étudiants et professionnels des secteurs sanitaire et médicosocial (exerçant en établissements ou libéraux) et les étudiants et professionnels en contact étroit et répété avec de jeunes enfants ».

Son avis, qui sert de base à la consultation publique ouverte le 17 février et reste provisoire, ne constitue « en rien une remise en question de l’efficacité, de la pertinence et de la légitimité de ses précédents avis et recommandations rendus dans un contexte sanitaire différent ». Le document ajoute que cette préconisation « ne signe aucunement la fin de l’épidémie, qui est toujours en cours, et pourra être revue en cas de modification défavorable de l’épidémiologie ».

La HAS rappelle également que la vaccination ne se substitue pas aux autres mesures de prévention. Ainsi, les précautions générales d’hygiène, l’utilisation d’un matériel adapté et de protections individuelles doivent rester prioritaires.

Si cette position est suivie par le gouvernement, les professionnels de santé non vaccinés (dont les opticiens), qui ne pouvaient plus exercer leur activité, pourront donc à nouveau la pratiquer. L’avis final devrait être publié fin mars.