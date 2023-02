Lors de l’annonce de l’implication d’Optic 2000 dans les JO de Paris 2024, Olivier Pardieu, président du groupement Optic 2000 avait clairement exprimé la volonté des équipes : « Nous avons l’ambition de devenir les opticiens et les opticiennes coachs de la santé visuelle des Français et référents sur l’équipement sportif. »

Nouvelle actualité sur ce créneau : l’enseigne d’optique annonce le lancement de la marque Champion Eyewear en exclusivité dans les points de vente de son réseau et sur son site Internet. Elle se compose de 16 montures optiques et 4 solaires, fabriquées à partir de matériaux bio-sourcés ou recyclés, qui s’adressent en majorité à une cible masculine, même si quelques modèles sont à destination des femmes et des adolescents.

Les solaires sont équipées de verres polarisants de catégorie 3. Les modèles optiques, eux, embarquent des charnières flexibles s’ouvrant à 180° et des embouts réglables. Elles sont livrées avec un clip solaire de catégorie 3. La collection affiche un prix de vente moyen constaté de 149 euros pour les optiques et 89 euros pour les solaires.