Lifestyle 4 bénéficie de la technologie 3D Binocular Vision additionnelle. Ce verre progressif promet une vision binoculaire optimale, une réduction majeure des sensations de tangage et une mise au point précise sans effort.

Selon une étude réalisée par Harris Interactive en juillet 2022, 81 % des porteurs de progressifs sont satisfaits, mais 2 sur 10 éprouvent des gênes en vision de près : lors de l’utilisation de smartphones, de la lecture, dans l’exécution de tâches minutieuses… Par ailleurs, 93 % attendent de leur opticien une meilleure adaptation à leurs verres. C’est dans ce cadre qu’Hoya présente Lifestyle 4 comme un facilitateur de conquête et de fidélisation des clients.

Ce progressif se décline en 3 géométries : Indoor pour les porteurs vivant essentiellement en intérieur, Urban pour ceux qui mixent les activités en intérieur et en extérieur, Outdoor pour ceux qui évoluent essentiellement à l’extérieur. Dans tous les cas, Lifestyle 4 est pensé pour les utilisateurs d’outils digitaux, notamment de smartphones, soit 93 % des presbytes. Ce verre repose sur 4 technologies qui agissent en synergie (dont la 3D Binocular Vision) pour plus de clarté et de netteté sans effort, une égalisation de la taille des images rétiniennes, une stabilisation de la convergence, une meilleure profondeur de champ, une baisse notable des effets de distorsion et des sensations de tangage, ainsi qu’un contrôle de l’effet prismatique vertical indésirable.

Lifestyle 4 et Lifestyle 4i (intégrant les paramètres de port) sont disponibles en Origine France Garantie depuis le 1er février. Ils sont compatibles avec les traitements antireflets Hoya et peuvent être fabriqués avec le matériau Advanced Lights Protection (contre les lumières nocives). Ces progressifs sont aussi proposés en solaires, teintés polarisants, ainsi qu’en photochromiques Sensity.