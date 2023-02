Depuis le 6 février, Lucie Redonnet a pris la suite de Marc Gréco comme déléguée générale des syndicats d’optique et d’audition mutualistes, le Synom et le Synam.

Cette diplômée de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence de 36 ans, a débuté comme attachée parlementaire du rapporteur du budget de la sécurité sociale, avant de prendre des responsabilités d’animatrice de la fondation d’un groupe d’optique et d’audition.

Dans les prochains mois, Lucie Redonnet sera chargée d’accompagner le Synam et le Synom sur la réingénierie des formations en optique comme en audio, de suivre les évolutions de la réforme 100 % santé et l’organisation des filières de soins compte tenu des évolutions démographiques et épidémiologiques.

« J’ai acquis la conviction qu’opticiens et audioprothésistes ont un rôle essentiel à jouer dans nos politiques publiques de santé, aujourd’hui et, plus encore, demain, déclare-t-elle. Chez Écouter Voir, je poursuis mon travail de défense de ces professions et de leurs finalités, motivée par les engagements mutualistes et la raison d’être de cette grande enseigne : porter un modèle d’optique et d’audition solidaire et responsable qui contribue à la santé de tous et à l’épanouissement de chacun. »