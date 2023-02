Aujourd’hui, 27 février 2023, débute la nouvelle campagne TV de Transitions qui vise à « développer l’activité en magasin et satisfaire les nouvelles demandes des consommateurs ». Le message évoque aussi bien la protection oculaire que l’esthétique, en insistant sur les couleurs disponibles.

A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 26 mars, Transitions communiquera massivement à la télévision et sur le web. La marque a choisi notamment les chaînes des groupes TF1 (TF1, LCI, TMC, TFX…) et France Télévisions, mais aussi L’équipe TV ou encore BFM TV. Sur les 4 semaines de programmation, Transitions estime que 77 % des 35/59 ans verront le spot au moins 5 fois, en générant 219 millions de contacts.

En parallèle, Transitions sera également présente en ligne à travers une campagne vidéo sur Youtube (9 millions de vues supplémentaires) du 27 février au 31 mars. Un dispositif auquel il faut ajouter une présence sur les fils d’actualité Facebook, Instagram, en tête de page dans les recherches Google tout au long de l’année.

Pour la marque, chaque vague de communication crée un impact « positif et significatif sur le marché» : « Les consommateurs sont trois fois plus nombreux à considérer l’offre Transitions lors de leur achat, et leur intention d’achat est multipliée par 6. » Pour soutenir les opticiens dans leur vente, Transitions a élaboré différents outils d’aide à la vente (formations, outils de merchandising et de démonstration, vidéos, tests de sensibilité à la lumière, essai virtuel).