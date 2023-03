Zeiss lance ClearView, qui promet « la qualité du freeform disponible en stock » : un verre plus plat, plus fin, qui offre un champ de vision notablement élargi et aidera les opticiens à se démarquer des offres 100 % santé.

ClearView représente le plus gros investissement du fabricant sur le segment des verres unifocaux. Avec 700 points d’optimisation, il est jusqu’à 16 % plus fin et 49 % plus plat qu’un Zeiss SPH de stock. Sa zone d’excellente netteté (quelle que soit la correction) est 3 fois plus large qu’un verre AS de stock.

Pour développer ce produit, Zeiss Vision Care a entièrement revu le processus de fabrication des verres de stock. L’entreprise a utilisé les bases de données biométriques de Zeiss Meditec afin d’optimiser le design et la précision des machines Zeiss Metrology pour façonner et contrôler les moules. ClearView est le premier verre de stock à prendre en compte le centre de rotation de l’œil, dont la position est calculée à 1 mm près.

Zeiss liste 3 bénéfices pour cette innovation : optique, esthétique et tarifaire. Selon le fournisseur, ce verre est une solution pour augmenter le panier moyen. Il se place « entre l’unifocal asphérique et l’unifocal RX optimisé avec de belles valorisations Ocam ». ClearView, livrable en 24 heures, est disponible en indices 1.5, 1.6, 1.67 et 1.74, dans davantage de diamètres qu’en AS, une gamme de cylindre jusqu’à 4.00D (plus grande en positif qu’en AS) et dans des puissances allant jusqu’à -14.00D (contre -12.00D en AS).

Ce verre fait l’objet d’un accompagnement magasin complet, avec des outils de démonstration, des brochures, des sous-mains, un module e-learning et un livre blanc.