« Quand la technicité rencontre la mode », c’est ainsi que Marcolin, qui distribue les collections de lunettes Tom Ford, présente cette nouvelle ligne de solaires avec des verres photochromiques.

Elle comprend des montures pour hommes et femmes qui « réinterprètent les concepts vintage avec un style contemporain ». Bien entendu, les fans de la marque retrouveront le célèbre logo T qui s’affiche sur la face et la charnière. Plusieurs couleurs de verres sont disponibles. « Avec sa créativité et son œil exigeant M. Ford apporte une sensibilité particulière à ses lunettes, réalisées dans des matériaux innovants, et utilise les dernières technologies », explique Marcolin qui conçoit, fabrique et distribue ces lunettes dans le monde entier. Cette gamme sera disponible chez certains opticiens et dans les boutiques Tom Ford.