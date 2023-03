Depuis son lancement en 2019, le verre Eyezen Start a enregistré des ventes de plus de 2,6 millions d’unités. Aujourd’hui, Essilor souhaite « rendre la nouvelle génération de verre unifocal encore plus accessible et disponible en livraison rapide (24h) ».

Ce nouveau verre embarque sur sa face avant la nouvelle technologie Eyezen DualOptim S. « Il s’agit d’un nouveau calcul optique conçu spécifiquement pour transposer la performance d’Eyezen Start sur une production de verres de stock. Ce modèle de calcul prend en compte les directions de regard et la distance aux objets en vision de loin et en vision de près, au moyen d’une technologie d’asphérisation innovante », explique le verrier qui promet ainsi « une augmentation de 50% de la surface du verre où les aberrations sont réduites et où leur correction est maintenue, par rapport à des verres unifocaux standards ».

Il embarque également la technologie BlueUV Capture, qui filtre la lumière bleue et l’antireflet Crizal sapphire HR.

Un test au porté en conditions réelles a fait remonter de très bons résultats chez les porteurs :