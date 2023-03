Police vient de renouveler son partenariat avec Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Lewis Hamilton et George Russel sont les visages de la nouvelle campagne de la marque maison du groupe De Rigo.

Pour la cinquième année, Police sera donc fournisseur officiel de l’écurie aux huit victoires consécutives au championnat des constructeurs. Concrètement, le logo de la marque sera visible sur les casques de Lewis Hamilton et George Russel et l’ensemble des membres de l’équipe porteront des solaires et des optiques issues des collections Police.

Les deux pilotes sont également les ambassadeurs de la campagne publicitaire Police pour le printemps-été 2023. « Une série de photographies qui exaltent la personnalité et l’audace des pilotes et reflètent parfaitement le style et l’esprit de la marque ».

Cette signature représente selon Massimo De Rigo, vice-président directeur du groupe De Rigo, « une occasion unique de renforcer nos liens avec l’un des sports les plus populaires au monde et de prendre à nouveau la piste aux côtés de l’une des écuries les plus fortes au monde, avec laquelle nous partageons les valeurs d’excellence, de technologie et d’innovation ».