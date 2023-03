Le placement produit ne se limite pas aux séries ou aux réseaux sociaux. Pour la troisième année, Alain Afflelou a développé deux modèles de solaires pour équiper les professionnels de différentes stations de ski. Un moyen simple de communiquer pendant les vacances d’hiver.

Cette année, plus 1 000 montures ont été distribuées (380 solaires pour Megève, 180 solaires pour Morillon Grand Massif et 500 solaires pour Avoriaz 1800) pour équiper les moniteurs et les monitrices des Ecoles de ski français et les équipes des Offices de tourisme.

Les deux modèles développés sont équipés de verres polarisants et reprennent les couleurs des logos des stations de ski, ainsi que le logo ESF sur l’extérieur des branches. L’enseigne propose depuis le mois de février des variations de ces modèles en magasin dans sa collection Tchin Tchin Solaire, dans une gamme élargie de couleurs, au prix de 29 euros.