La solution mySofie, conçue et développée en France, promet de transformer n’importe quel organisme complémentaire en réponses simples et en service pratique.

« C’est en cherchant à comprendre ce qui avait été remboursé pour les lunettes de nos enfants que nous avons fait le constat qu’à une question aussi simple, nous ne trouvions que des réponses partielles et complexes. Et ce qui était vrai pour les remboursements de ces lunettes l’était plus globalement pour toute notre santé », expliquent les fondateurs de mySofie, qui ont décidé de créer une solution pour apporter davantage de transparence en matière d’assurance santé.

Cette application gratuite permet aux Français de centraliser leurs données de Sécurité sociale et d’Ocam, mais aussi de « traquer les remboursements manquant et récupérer de l’argent ». Ses utilisateurs ont accès, au même endroit, avec un seul mot de passe, à toutes les informations et services, avec une mise en lumière des anomalies pour réclamer les sommes dues, le cas échéant. En outre, mySofie aide les assurés à comprendre les garanties de leur contrat santé en décryptant les prestations prises en charge, les taux de remboursement et les montants couverts par l’AMO et l’AMC, avec des alertes et des conseils.

Aujourd’hui, 300 Ocam et régimes de Sécurité sociale sont connectés à l’appli, utilisée par 270 000 personnes qui récupèrent entre « 204 et 2 000 euros par tribu ». L’entreprise poursuit son développement et a récemment lancé myBooster, sa première offre de surcomplémentaire qui, pour l’heure, n’intègre cependant pas l’optique.