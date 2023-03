Générale d’Optique et GrandOptical viennent d’obtenir le label Qualifranchise. « Délivré pour la première fois en France et obtenu après l’analyse de nombreux indicateurs et critères exigeants, ce nouveau label atteste de la qualité du suivi des deux réseaux auprès de leurs 400 magasins franchisés », expliquent les deux enseignes du groupe GrandVision, acquis en 2021 par EssilorLuxottica.

Le label Qualifranchise a été créé par Réseau Performance. Il peut être obtenu pour une période de 3 ans après un audit qui s’articule autour de 8 critères : structuration interne, contexte et engagement, recrutement et sélection, intégration et formation, suivi des membres du réseau, évaluation et performance, animation et communication et amélioration continue.

« Qualifranchise permet aux franchiseurs de bénéficier d’un regard neuf sur leurs pratiques et d’affirmer leur volonté de gagner en performance. Je me félicite que ce projet aboutisse avec une toute première labellisation obtenue par Générale d’Optique et GrandOptical. Ce label témoigne non seulement de la qualité de ces réseaux de franchises mais marque aussi le début d’une collaboration dans la durée, lors de laquelle nous les accompagnerons dans leurs démarches de progrès », explique Lisa Picarelli, fondatrice du Réseau Performance.

Pour GrandVision, ce label vient valoriser « l’organisation existante définie par Générale d’Optique et GrandOptical pour piloter leurs réseaux de franchisés, en matière de performance, de ressources humaines, de formation, d’accompagnement ou encore de communication ».

Selon Emmanuel Couteau, directeur franchise de GrandVision France : « Qualifranchise illustre la qualité de notre savoir-faire ainsi que notre volonté à engager nos réseaux dans une démarche de progrès. Cela pour répondre aux exigences de nos partenaires franchisés, comme celles de nos clients. »