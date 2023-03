Après avoir franchi la barre du milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2022, racheté des lunetiers reconnus (Lindberg et Maui Jim), Kering Eyewear continue sa politique d’investissements dans notre secteur en rachetant l’un de ses principaux fournisseurs dans la fabrication de composants de haute précision.

Créée en 1989 à Morbier, en Bourgogne-Franche-Comté, la société UNT (Usinage & nouvelles technologies) « joue un rôle clé dans la fabrication de composants mécaniques en métal haute-précision pour tout le secteur de la lunetterie de luxe », détaille Kering. UNT peut s’appuyer sur son département d’ingénierie intégré et des installations de pointe sur 3 000 m2.

Kering et UNT viennent donc de signer un accord pour une acquisition de 100 % du capital. L’opération doit maintenant être validée par les autorités de la concurrence pour une finalisation au cours du deuxième trimestre 2023. Ce nouveau rachat est à considérer dans le prolongement de l’acquisition en 2017 en France de la Manufacture Kering Eyewear (anciennement Manufacture Cartier Lunettes) et de la prise de participation dans Trenti Industria Occhiali en 2019 en Italie. Pour Kering, « cette opération représente une nouvelle étape importante dans la stratégie de développement industriel de Kering Eyewear, qui contrôle sa chaîne d’approvisionnement grâce à des partenariats stratégiques avec les meilleurs fabricants du secteur, afin de garantir la plus grande qualité et la plus grande expertise technique ».

« Cette acquisition d’un fournisseur de longue date et de grande qualité de la Manufacture Kering Eyewear représente l’opportunité de développer une plateforme intégrée dans l’univers de la lunetterie de luxe, en bénéficiant des meilleurs procédés de fabrication, d’équipements et de talents de haut niveau, tout en soutenant et valorisant le savoir-faire jurassien », conclut Roberto Vedovotto, PDG de Kering Eyewear.