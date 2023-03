Pour faire la différence dans un contexte de crise du recrutement, l’enseigne lance Krush by Krys Audition, une plateforme pour faciliter les “matchs” entre audioprothésistes et opticiens, sur le principe des applications de rencontres.

Malgré une forte augmentation du nombre d’audioprothésistes en exercice ces dernières années, le marché de l’emploi reste très tendu dans ce secteur. Et le grand succès du 100 % santé en audiologie a encore renforcé les difficultés à recruter des audioprothésistes…

Pour continuer son développement, Krys lance donc le dispositif Krush by Krys Audition. Pourquoi créer ce genre d’outils ? L’enseigne est convaincue que « ce sont les rencontres, les aventures humaines entre opticiens et audioprothésistes qui font le succès de son modèle ». Pour favoriser la prise de contact entre recruteurs ou porteurs de projets (création d’entreprise, association…) et candidats, le site reprend les codes visuels et sémantiques des applications de rencontres. Une galerie de profils présente les types de recherches (partenaire, salarié), le lieu d’exercice, les missions mais aussi le style, la devise de l’audioprothésiste ou de l’opticien auteur de l’annonce. Mis en ligne aujourd’hui, mardi 14 mars 2023, la plateforme espère « répondre aux a priori des audioprothésistes qui perçoivent les enseignes d’optique comme trop commerçantes ». Krys Audition vise le recrutement d’une quarantaine d’audioprothésistes d’ici la fin de l’année, aussi bien pour des créations d’espaces audio que pour participer à la croissance des magasins existants.