Ophtalmic Vision lance 2 nouveaux verres progressifs : Ophtalmic Maxview, dans le segment des verres individualisés et Ophtalmic Insight, dans la gamme des verres optimisés.

Maxview est un verre progressif individualisé conçu pour maximiser les performances binoculaires des porteurs presbytes. Il embarque la NBV Technology (Natural binocular vision technology) en prenant en compte les mesures et la prescription des deux yeux. « Le design de ces verres est conçu dans une approche totalement stéréoscopique de la vision. La NBV Technology permet une harmonisation des zones de vison tout au long du couloir de progression est totale. Il offre la meilleure correspondance binoculaire possible dans les zones utiles comme dans les zones d’aberrations du verre. Ainsi, les verres Maxview offrent au porteur une perception de l’espace améliorée, une netteté de vision en périphérie ainsi que des champs visuels élargis », promet le verrier.

Insight, de son côté, est un progressif optimisé pour un mode de vie connecté, en intégrant dans le calcul de sa surface les comportements visuels spécifiques des presbytes connectés. Ces verres ont donc été pensés pour offrir une ergonomie visuelle pour les usages connectés ainsi qu’une vision plus fluide avec moins de limites visuelles. « Grâce à un nouveau design plus adapté et à l’Intellect Insight Technologie, son calcul d’optimisation spécifique offre une meilleure ergonomie visuelle répondant aux nouveaux insights des porteurs presbytes », explique Ophtalmic qui jure qu’avec « Insight, la façon d’optimiser les verres dépasse » le standard d’optimisation des verres progressifs dits optimisés.

Maxview et Insight sont disponibles en OFG et dans tous les indices en blancs, cozylens, photochromiques et polarisants. Ils peuvent également accueillir le traitement antireflet multicouches Seaclear.