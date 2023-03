Les rédactions du Monde et Franceinfo ont révélé hier, jeudi 16 mars 2023, en fin de journée, que des perquisitions au siège d’Optical Center ont eu lieu le matin même dans le cadre d’une enquête ouverte en 2021, pour suspicion de « fraude fiscale » et « blanchiment ».

C’est le service anti-blanchiment du Ministère de l’Economie, Tracfin, qui aurait lancé un signalement. Le parquet de Paris a confirmé que sept personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de cette enquête. Vivant en Israël, le PDG et fondateur de l’enseigne, ne figure pas parmi ces personnes.

Selon les deux médias, les autorités enquêtent sur un possible système de fausses factures et de prestations de services surévaluées, transitant par des sociétés basées à Hong Kong et en Israël, dans le but de réduire les impôts de la société dans l’Hexagone. Le Monde évoque des flux financiers suspects entre 2018 et 2020 pour un montant de 200 millions d’euros.

Le parquet de Paris a confirmé aux deux rédactions que l’enquête portait sur différents sujets. Parmi eux : « fraude fiscale réalisée ou facilitée par un compte ouvert ou un contrat souscrit auprès d’un organisme établi à l’étranger », « fraude fiscale en bande organisée », « passation d’écriture inexacte ou fictive dans un document comptable », « abus de biens ou de crédits par un dirigeant à des fins personnelles » ou encore « blanchiment de fraude fiscale ».