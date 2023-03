La filiale française de De Rigo vient de nommer Jérémie Godart, en tant que nouveau directeur régional des ventes pour la région Grand Nord.

Cela signifie qu’il interviendra dans les Hauts-de-France, Île-de-France, Bretagne, Normandie, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté pour « assurer le développement commercial des collections De Rigo auprès des opticiens français ».

En parallèle, rappelons que Julien Rochon s’occupe de la région Grand Sud (Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie).

Romain Vannini, PDG de De Rigo France, explique le renforcement de la direction régionale alors que la filiale se trouve, selon lui, « à un tournant majeur » : « 2023 marque le début de la commercialisation des collections Roberto Cavalli et Just Cavalli ainsi que les 40 ans de notre marque Police. Avec la création de ce poste, nous accentuons notre stratégie d’engagement et de proximité clients, en appui de notre force commerciale. »

Photo de gauche à droite : Julien Rochon, Romain Vannini et Jérémie Godart.