Les enseignes Krys, Le Collectif des Lunetiers et Lynx Optique You Do ont réalisé l’année dernière un CA total de 1,225 milliard d’euros, contre 1,161 milliard d’euros en 2021. La coopérative met en place un nouveau plan stratégique à 5 ans baptisé Krystal 2028, qui prévoit une augmentation forte du maillage.

Les comptes de Krys Group pour l’exercice clos le 30 septembre 2022 ont été approuvés et les données commerciales de l’année calendaire 2022 présentées lors de l’assemblée générale du 19 mars 2023. L’année dernière, les ventes en optique de la coopérative en France étaient en hausse de 5,5 % par rapport à 2021 (+3,1 % à parc constant) et de 11,4 % par rapport à 2019 (+6,5 % à parc constant). « Grâce à ces très bonnes performances, le groupe conforte sa place de numéro 1 français et accroît ses parts de marché de 0,5 point de pourcentage, à 16,5 % », affirme l’entreprise.

En nombre de points de vente, les enseignes Krys, Le Collectif des Lunetiers et Lynx Optique You Do, comptent 1 533 magasins et 225 espaces audition. 51 nouveaux magasins d’optique ont été ouverts au cours de l’exercice, dont le 1000ème magasin Krys, le 400ème Le Collectif des Lunetiers et le 200ème Krys Audition. Cette dynamique est soutenue par un « plan Marshall » de 50 M€ lancé l’année dernière suite à la crise sanitaire pour soutenir les ouvertures de magasin, investir dans l’outil informatique et accroître les capacités de production du site industriel de Bazainville. Ce dernier, présenté comme un « bouclier anti-inflation » pour les magasins du réseau, fait l’objet d’un plan d’investissement de 23 millions d’euros pour l’agrandir et améliorer la productivité. Fin 2023, il devrait produire 1,8 million de verres à valeur ajoutée (contre 1,4 million en 2020), dont le prix devrait rester stable, promet Krys Group.

1,75 Md de CA en 2028 pour Krys Group

Du côté de l’audioprothèse, Krys Audition a enregistré l’année dernière 39,7 M€ de CA, contre 38,1 M€ en 2021. L’enseigne surperforme de 6 points le marché de l’audioprothèse, selon Jean-Pierre Champion, directeur général. Elle « poursuit sa stratégie de conquête de parts de marché et voit son chiffre d’affaires progresser de 4 % sur un marché en baisse de 2 %, après une hausse de 135 % de l’activité en 2021, année du lancement du 100 % santé audio ».

Fort de ses bons résultats, Krys Group a clôturé son plan Vision 2025 avec 2 ans d’avance. Il veut désormais capitaliser sur ses fondamentaux et son modèle coopératif au statut particulier de distributeur-producteur. Son nouveau plan stratégique, Krystal 2028, va être axé sur 3 leviers de croissance : la préférence client pour faire de la satisfaction client un véritable outil de management de la performance, la proximité avec le développement du maillage, et l’accélération en audioprothèse. Son objectif est d’ouvrir 400 magasins d’optique et autant de points de vente audition à l’horizon 2028, pour réaliser à cette date un CA total de 1,75 milliard d’euros (1,6 milliard en optique et 120 millions en audio).

Changement de présidence

Lors de l’assemblée générale de Krys Groupe, Pierre Fournier a été nommé président du conseil d’administration. Il succède à Frédéric Mazeaud qui occupait ce poste depuis 2018. Matthieu Olivier a été nommé au poste de vice-président. Deux nouveaux administrateurs ont également été élus : Anne Cristini Désir et Laurent Torrilhon.