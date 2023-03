Selon les chiffres publiés par l’Agence nationale du DPC (ANDPC) pour 2022, le nombre d’opticiens engagés dans la démarche obligatoire du Développement professionnel continu (DPC) a considérablement augmenté l’année dernière, sans atteindre cependant le niveau attendu.

Depuis juillet 2020, tous les professionnels de santé – y compris les professionnels non éligibles au financement de l’ANDPC (dont les opticiens) sont appelés à ouvrir un compte sur l’espace « mondpc.fr » afin d’alimenter le document de traçabilité leur permettant d’enregistrer leurs activités de DPC. Au 31 décembre 2022, 6 867 opticiens avaient accompli cette démarche, contre 816 en mars 2022. Cela représente donc 2 % du total des comptes ouverts (qui se monte à 338 535 toutes professions de santé confondues), soit 10 fois plus que 9 mois auparavant, et 15,5 % du total de la profession (sur la base de 44 146 opticiens propriétaires et salariés exerçant en France en 2022 selon la Drees).

Les chiffres s’améliorent mais restent insatisfaisants, puisque tous les opticiens doivent respecter leurs obligations de DPC. La nouvelle période triennale s’est ouverte le 1er janvier dernier et court jusqu’au 31 décembre 2025. D’ici cette date, vous devez engager 2 actions différentes de DPC sur les thématiques correspondant aux orientations fixées par arrêté, au nombre de 4 : traitement de la basse vision, traitement des troubles visuels chez l’enfant, perfectionnement de la pratique de la réfraction et optimisation des capacités visuelles au travail.