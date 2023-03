Pour la nouvelle collection Face à Face, Objets of magic, distribuée par Design Eyewear Group, les designers de la marque ont continué leur exploration autour du mouvement Memphis.

Ce mouvement artistique né dans les années 80 en Italie concentre des couleurs vives, des formes géométriques, des motifs graphiques dans des décors très construits. « Les clins d’oeil au mouvement Memphis se multiplient et s’inscrivent dans une palette haute en couleurs : des matières ultra graphiques contrastent ainsi avec des couleurs pleines – donnant vie à des clashs ludiques, pensés comme un jeu et un dialogue visuel. Une grande technicité se dévoile également dans les collages et les usinages, qui se mettent au service de la poésie », explique la marque.

Comme son nom l’indique, Kalëdo joue avec les formes et les couleurs triangulaires, dans une idée de mouvement kaleidoscopique. L’acétate est sculpté et les couleurs savamment travaillées pour accentuer cette idée de mouvement sur les deux déclinaisons (pantos et carrée).

Parmi les autres modèles de cette collection, on retrouve également Clint, une monture en acétate décliné en deux formes (une rétro et une rectangle) qui laisse apercevoir dans ses branches une nouvelle soie argentée et striée.

Enfin le modèle Swing est une monture en bronze sculpté bicolore. Elle est proposée dans une forme ovale qui rappelle un citron et une carrée hexagonale. Swing se distingue également par sa charnière en forme de cylindre et les spatules qui évoquent des notes de musique.